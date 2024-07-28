Йоргенсен направляется в расположение "Челси"

Голкипер испанского "Вильярреала" Филип Йоргенсен летит в Соединенные Штаты, чтобы присоединиться к проводящему там предсезонное турне "Челси".

Накануне стало известно, что "Челси" согласовал покупку Йоргенсена примерно за 21 миллион фунтов.



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска с самого начала хотел голкипера, который бы мог составить конкуренцию Роберту Санчесу за роль первого номера.



Также Мареска хотел, чтобы новый голкипер как можно скорее присоединился к его команде, поэтому — после достижения двумя клубами компромисса — Йоргенсен немедленно отправился с США, где уладит оставшиеся формальности.



Sky Sports ожидает, что после прохождения медицинского обследования 22-летний игрок молодежной сборной Дании подпишет с "Челси" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.