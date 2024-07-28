Эдерсон пока не принял решение

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что пока не принял решение о своем будущем.

На днях главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что был бы счастлив сохранить Эдерсона, к которому существует интерес со стороны саудовского "Аль-Иттихада".



Эдерсону было приятно это услышать, но 30-летний бразилец пока не знает, останется он или уйдет.



"Решение пока не принято. Было очень приятно услышать такие слова Пепа. Это мой восьмой сезон с ним, и мы пережили много хороших моментов, а также были плохие. С этим парнем легко работается, он — футбольный гений, и каждый знает это. Поэтому было действительно хорошо услышать такие слова от него".



"Я счастлив здесь и хорошо провожу время со своими партнерами по команде, улучшая свои физические кондиции. Я очень спокоен. Что бы ни случилось, это в руках Бога, и он знает, как будет правильно. Что бы он ни приготовил для меня, я буду счастлив этим", — цитирует Эдерсона Sky Sports.