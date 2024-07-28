"Тоттенхэм" приобрел Яна Мин Хека

Ян Мин Хек "Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера южнокорейского "Канвона" Яна Мин Хека.

18-летний Мин Хек заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года, но к команде Анге Постекоглу присоединится только в январе 2025.

Приобретение Мин Хека является продолжением стратегии "Тоттенхэма", ориентированной на приглашение молодых и перспективных игроков. Ранее "шпоры" подписали Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.

В этом сезоне Мин Хек сыграл 25 матчей за "Канвон", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

В марте, когда Мин Хек впервые отличился за "Канвон", Ян стал самым молодым автором гола в К-Лиге за более чем десятилетие.

Адаптироваться на новом месте Мин Хеку поможет его соотечественник Сон Хен Мин, который является капитаном "Тоттенхэма".


Метки Канвон, Мин Хек, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. justnick 28.07.2024 16:31 # justnick
    Еще один казах

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  2. wengerrrro 28.07.2024 16:28 # wengerrrro
    сколько же скаутских служб у клубов если они хз где игроков находят

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