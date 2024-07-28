"Тоттенхэм" приобрел Яна Мин Хека
"Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера южнокорейского "Канвона" Яна Мин Хека.
18-летний Мин Хек заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года, но к команде Анге Постекоглу присоединится только в январе 2025.
Приобретение Мин Хека является продолжением стратегии "Тоттенхэма", ориентированной на приглашение молодых и перспективных игроков. Ранее "шпоры" подписали Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.
В этом сезоне Мин Хек сыграл 25 матчей за "Канвон", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.
В марте, когда Мин Хек впервые отличился за "Канвон", Ян стал самым молодым автором гола в К-Лиге за более чем десятилетие.
Адаптироваться на новом месте Мин Хеку поможет его соотечественник Сон Хен Мин, который является капитаном "Тоттенхэма".
28.07.2024 16:00
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Еще один казах
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сколько же скаутских служб у клубов если они хз где игроков находят
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