"Тоттенхэм" приобрел Яна Мин Хека

"Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера южнокорейского "Канвона" Яна Мин Хека.

18-летний Мин Хек заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года, но к команде Анге Постекоглу присоединится только в январе 2025.



Приобретение Мин Хека является продолжением стратегии "Тоттенхэма", ориентированной на приглашение молодых и перспективных игроков. Ранее "шпоры" подписали Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.



В этом сезоне Мин Хек сыграл 25 матчей за "Канвон", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.



В марте, когда Мин Хек впервые отличился за "Канвон", Ян стал самым молодым автором гола в К-Лиге за более чем десятилетие.



Адаптироваться на новом месте Мин Хеку поможет его соотечественник Сон Хен Мин, который является капитаном "Тоттенхэма".