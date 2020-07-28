Эванс завершил бы карьеру, если бы не получил новый контракт с МЮ

Джонни Эванс Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс заявил, что завершил бы игровую карьер, если бы не получил новый контракт.

Только 12 июля "Юнайтед" объявил, что Эванс заключил новый контракт на один год с клубом, куда он вернулся прошлым летом в качестве свободного агента.

36-летний североирландец признается, что даже не рассматривал другие клубы перед тем, как продлить отношения с "Юнайтед".

"Согласование заключительных деталей потребовало чуть больше времени, чем ожидалось, но я знал, что не отправлюсь куда-либо еще. Либо я остаюсь, либо, наверное, ухожу на пенсию".

"Я рад предоставившейся возможности провести еще сезон, и клуб хотел меня сохранить. Я замечательно провел время в прошлом сезоне, и я хочу продолжить это", — цитирует Эванса BBC.




Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2024 15:00

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