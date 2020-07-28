Эванс завершил бы карьеру, если бы не получил новый контракт с МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс заявил, что завершил бы игровую карьер, если бы не получил новый контракт.

Только 12 июля "Юнайтед" объявил, что Эванс заключил новый контракт на один год с клубом, куда он вернулся прошлым летом в качестве свободного агента.



36-летний североирландец признается, что даже не рассматривал другие клубы перед тем, как продлить отношения с "Юнайтед".



"Согласование заключительных деталей потребовало чуть больше времени, чем ожидалось, но я знал, что не отправлюсь куда-либо еще. Либо я остаюсь, либо, наверное, ухожу на пенсию".



"Я рад предоставившейся возможности провести еще сезон, и клуб хотел меня сохранить. Я замечательно провел время в прошлом сезоне, и я хочу продолжить это", — цитирует Эванса BBC.