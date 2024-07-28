"Арсенал" готов активизироваться в переговорах по Мерино

"Арсенал" готов активизироваться в переговорах о покупке полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино, как только Эмиль Смит-Роу покинет клуб.

В данный момент "Арсенал" находится на пороге продажи Смит-Роу, своего воспитанника, в "Фулхэм" за 35 миллионов фунтов.



По информации журналиста Фабрицио Романо, заменить Смит-Роу на "Эмирейтс" может 28-летний Мерино, который ранее в июле отпраздновал победу со сборной Испании на Евро-2024.



"Арсенал" уже находится в контакте с "Реал Сосьедад" и готов активизироваться в переговорах, ключом к успеху в которых будет названная клубом Ла Лиги цена.



Романо подчеркивает, что в шорт-листе "Арсенала" есть и другие полузащитники.