Йоро и Хейлунд получили травмы в матче с "Арсеналом"

В ближайшие 48 часов "Манчестер Юнайтед" ожидает узнать подробности травм защитника Лени Йоро и нападающего Расмуса Хейлунда.

Оба игрока получили травмы в проигранном "Юнайтед" предсезонном матче против "Арсенала" в Лос-Анджелесе минувшей ночью (2:1), сообщает Sky Sports.



Хейлунд, который и открыл счет в этом матче на 10-й минуте, получил мышечное повреждение и был заменен уже через пять минут после своего гола.



Йоро, который ранее в июле был куплен у "Лилля" за 59 миллионов фунтов, также потребовалась замена еще в первом тайме, и теперь главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с нетерпением ожидает вердикта медиков.



"Нам нужно подождать 24 часа, и затем, надеюсь, мы будем знать больше. Мы были очень осторожны, особенно с Лени. Это печально, что ему пришлось уйти, но давайте сохранять позитивный настрой и посмотрим, что будет", — сообщил Тен Хаг MUTV.