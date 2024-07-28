Сунесс раскритиковал лидерские качества Фернандеша

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал лидерские качества капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Сунесс был одним из наиболее ярых критиков Фернандеша на протяжении последних лет, но особенно запомнилось Грэму поведение португальского полузащитника два сезона назад.



"Если подумать о лидерах в современной игре, то стоит взглянуть на "Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мировом футболе".



"Капитаном их клуба является Бруну Фернандеш. Когда пару сезонов назад они уступали "Ливерпулю" со счетом 3:0, он просто бросил играть... Будучи капитаном! Если он и должен что-либо предпринимать, то делать вклад в игру, носиться по полю с энтузиазмом и помогать своим партнерам по команде".



"Я просто не думаю, что Фернандеш может изменить этот свой аспект — это часть его. Пожимать плечами и махать руками — просто он такой", — цитирует Сунесса The Sun.