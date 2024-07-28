Троссард: "Был рад перейти в "Арсенал"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард признался, что не переживал из-за того, что "канониры" рассматривали его только запасным вариантом.

"Арсенал" приобрел Тросарда у "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023 лишь после того, как проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика.



Мудрик, стоивший "Челси" 89 млн. фунтов, до сих пор не нащупал свою игру, тогда как Троссард превратился в важного для "Арсенала" игрока — в прошлом сезоне Леандро стал вторым лучшим бомбардиром "канониров", забив 19 голов во всех соревнованиях.



По словам 29-летнего бельгийца, он с радостью перешел в "Арсенал", не придавая значения тому, что был только запасным вариантом.



"Я не думал о том, что было до меня. Они ("Арсенал") дали очень ясно мне понять, что хотят заполучить меня после истории с Мудриком, и да, я был рад перейти".



"Я хорошо поговорил с Миклем. Он дал мне план насчет того, как все будет, и у меня просто сразу начало получаться".



"Это не только благодаря моей игре на поле, но и благодаря тому, что происходит за пределами поля. Думаю, здесь действительно хорошая атмосфера. Здесь удивительные игроки, и они хорошо меня приняли, поэтому я начал без раскачки", — цитирует Тросарда Daily Mail.