Хитон считает, что английские фанаты пожалеют об уходе Саутгейта

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон считает, что болельщики пожалеют об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

Спустя два дня после поражения от Испании в финале Евро-2024 Саутгейт объявил, что оставляет работу со сборной Англии.



За восемь лет при Саутгейте англичане также достигали полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.



Поэтому Хитон, который ездил на Евро-2024 в качестве тренировочного голкипера, чувствует, что люди недостаточно ценят эти достижения, и со временем фанаты пожалеют, что Саутгейт ушел.



"Я правда так думаю. Если вы посмотрите на предыдущую историю наших выступлений, то я думаю, он изменил восприятие и ожидания".



"Все мы с волнением ожидали матчей. Мы выступали хорошо. Теперь эта дверь закрыта, и я думаю, со временем мы придем к осознанию того, что он проделал невероятную работу", — цитирует Хитона Daily Mail.