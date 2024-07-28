Хитон считает, что английские фанаты пожалеют об уходе Саутгейта
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон считает, что болельщики пожалеют об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.
Спустя два дня после поражения от Испании в финале Евро-2024 Саутгейт объявил, что оставляет работу со сборной Англии.
За восемь лет при Саутгейте англичане также достигали полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.
Поэтому Хитон, который ездил на Евро-2024 в качестве тренировочного голкипера, чувствует, что люди недостаточно ценят эти достижения, и со временем фанаты пожалеют, что Саутгейт ушел.
"Я правда так думаю. Если вы посмотрите на предыдущую историю наших выступлений, то я думаю, он изменил восприятие и ожидания".
"Все мы с волнением ожидали матчей. Мы выступали хорошо. Теперь эта дверь закрыта, и я думаю, со временем мы придем к осознанию того, что он проделал невероятную работу", — цитирует Хитона Daily Mail.
28.07.2024 09:00
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