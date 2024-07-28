Роджерс — Мареске: "Челси" — это совершено другое испытание"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс предупредил своего коллегу Энцо Мареску, что работа в "Челси" — это "совершенно другое испытание", нежели "Лестер".

Минувшей ночью "Челси" Мерески был разгромлен "Селтиком" Роджерса со счетом 1:4 в рамках предсезонного матча.



Пользуясь случаем, Роджерс, возглавлявший "Лестер" и работавший в системе "Челси", поделился своим мнением насчет смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" этим летом.



"Я был удивлен уходом Маурисио Почеттино, потому что в концовке сезона вы могли видеть, что он пытался делать и что игроки прониклись этим. Я был расстроен тем, что он не смог продолжить свою работу".



"Энцо очень, очень хорошо потрудился в "Лестере", но "Челси" — это совершено другое испытание. Вокруг "Челси", одного из самых успешных клубов в мире, всегда высокие ожидания".



"Они обладают рядом великолепных игроков, и я уверен, что Энцо проделает хорошую работу там".



"Это всегда вызов — убедить игроков насчет того, как ты хочешь играть. Это его первое задание", — цитирует Роджерса Daily Mail.