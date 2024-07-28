МЮ продолжает переговоры с агентом Де Лигта и Мазрауи
"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с агентом Рафаэлой Пиментой насчет приобретения защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи из "Баварии".
На днях появились слухи, что воссоединение Де Лигта со своим бывшим главным тренером по "Аяксу" Эриком Тен Хагом находится под угрозой, потому что "Юнайтед" и "Бавария" значительно расходятся в оценке стоимости Маттейса.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что переговоры продолжаются — "Юнайтед" напрямую общается с Пиментой, которая представляет интересы не только Де Лигта, но и Мазразуи.
У "Юнайтед" появилась возможность заполучить Мазразуи, еще одного бывшего игрока "Аякса", после того, как "Вест Хэм", уже согласовав с "Баварией" компенсацию за Нуссаира, не смог договориться с 26-летним марокканцем об условиях личного контракта.
Источник добавляет, что "Бавария" нуждается в продажах этим летом и что оба игрока выразили желание перейти в "Юнайтед".
28.07.2024 07:00
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