"Вест Хэм" обсуждает покупку Ван-Биссаки у МЮ

"Вест Хэм" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении правого защитника Аарона Ван-Биссаки.

На текущей неделе появились слухи, что Ван-Биссака отверг интерес "Вест Хэма" и готов провести оставшийся год по своему контракту в "Юнайтед".



Такой вариант совершенно не устраивает "Юнайтед". "Красные дьяволы" не собираются бесплатно отпускать игрока, который был куплен за 50 миллионов фунтов у "Кристал Пэлас" в 2019 году.



По информации Sky Sports, сейчас "Юнайтед" пытается договориться о продаже Ван-Биссаки в "Вест Хэм", оценивая 26-летнего защитника в сумму свыше 15 млн. фунтов.



При этом "Юнайтед" уже определился с заменой для Ван-Биссаки, продвигаясь в переговорах о покупке 26-летнего Нуссаира Мазрауи из "Баварии".



Примечательно, что лишь на днях компенсацию за Мазразуи в размере 16.4 млн. фунтов согласовал "Вест Хэм", однако "молотобойцам" не удалось договориться с самим игроком.