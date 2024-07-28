"Вест Хэм" обсуждает покупку Ван-Биссаки у МЮ
"Вест Хэм" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении правого защитника Аарона Ван-Биссаки.
На текущей неделе появились слухи, что Ван-Биссака отверг интерес "Вест Хэма" и готов провести оставшийся год по своему контракту в "Юнайтед".
Такой вариант совершенно не устраивает "Юнайтед". "Красные дьяволы" не собираются бесплатно отпускать игрока, который был куплен за 50 миллионов фунтов у "Кристал Пэлас" в 2019 году.
По информации Sky Sports, сейчас "Юнайтед" пытается договориться о продаже Ван-Биссаки в "Вест Хэм", оценивая 26-летнего защитника в сумму свыше 15 млн. фунтов.
При этом "Юнайтед" уже определился с заменой для Ван-Биссаки, продвигаясь в переговорах о покупке 26-летнего Нуссаира Мазрауи из "Баварии".
Примечательно, что лишь на днях компенсацию за Мазразуи в размере 16.4 млн. фунтов согласовал "Вест Хэм", однако "молотобойцам" не удалось договориться с самим игроком.
28.07.2024 06:00
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а со слов бабки и пекапу всё добровольно, и никого не ябут))
«Я шла почти вдоль линии боевого соприкосновения и кричала «Муж!», и в эти моменты прилетали дроны»,
— российская блогерша смогла выкрасть своего раненого мужа из ямы, куда его посадили командиры за отказ идти на штурм.
так как опущенцы будут что-то доказывать, милости прошу в инсту этой блогерши
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русня сосёт. только пекапу, кексик и старушка будут отрицать, ссылаясь на захват какого-то села
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых. Z-блогеры пишут о гибели автора канала GREY ZONE
Каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», российские «военкоры», Reuters и AFP сообщают, что колонна правительственных войск и российских наемников была разгромлена в бою с туарегами-сепаратистами на севере Мали. В сети публикуются фото и видео с убитыми наёмниками, а также с теми, кто попал в плен.
«Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из «Вагнера». Попали в засаду»— пишет пропагандистка Анастасия Кашеварова. «Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала GREY ZONE (позывной «Белый»).Погиб достойно - с оружием в руках, как и положено воину», — пишет канал ДШРГ «Русич». Эту же информацию подтверждает пропагандист Игорь Дмитриев. Также в сети впервые публикуют фото предполагаемого админа канала GREY ZONE — если эта информация соответствует действительности, то канал вёл 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин. Канал «Святоша вещает» утверждает, что помимо Федянина в Мали погиб еще один известный командир «Вагнера» Антон Елизаров (Лотос), который руководил в ходе вторжения РФ в Украину наступлением на Соледар и Бахмут.
Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. Военные потеряли убитыми не меньше 17 человек, заявил он изданию. Z-каналы пишут о порядка 50 погибших.
Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила для обеспечения безопасности ЧВК «Вагнер», отмечает «Русская служба BBC».
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Лучший правый защитник Англии, кукарекали пригородные.
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