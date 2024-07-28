Гвардиола хочет, чтобы Эдерсон остался в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь высказался о ситуации с Эдерсоном, выразив надежду, что его основной голкипер останется в клубе.

Этим летом к Эдерсону существует огромный интерес из Саудовской Аравии, где 30-летнему бразильцу готовы платить втрое больше, нежели он получает в "Сити".



Однако Гвардиола совершенно не заинтересован в расставании с Эдерсоном, несмотря на наличие Штефана Ортеги. Хосеп очень ценит, какой вклад делает его первый номер в завоевание трофеев.



"Я от всего сердца желаю, чтобы Эдди продолжил выступать за нас. Я был был счастлив, если он останется. Я е могу представить наши успехи в последних сезонах без него. Он является важной фигурой в раздевалке", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.