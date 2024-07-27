"Лестер" и "Саутгемптон" заинтересованы в Доаке

"Лестер" и "Саутгемптон" находятся среди клубов, заинтересованных в вингере "Ливерпуля" Бене Доаке.

Два года назад Доак перебрался в "Ливерпуль" из "Селтика" за 600,000 фунтов, однако прогресс Бена был нарушен потребовавшей операции травмой колена в прошлом сезоне.



Сейчас Доак уже здоров и нуждается в регулярной игровой практике. По информации Daily Mail, "Ливерпуль" по-прежнему возлагает большие надежды на Бена, но готов отправить 18-летнего шотландца в аренду набираться опыта.



Накануне Доак сыграл второй тайм первого официального матча "Ливерпуля" при Арне Слоте против "Реал Бетис", а также вышел в старте на поединок против "Престона" за закрытыми дверьми неделей ранее.



Однако игроки вроде Луис Диаса, Коди Гакпо, Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса еще даже не приступили к предсезонной подготовке, и с ними Доак пока не готов конкурировать.