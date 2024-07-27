"Эвертон" близок к покупке Джейка О'Брайена

"Эвертон" близок к покупке центрального защитника французского "Лиона" Джейка О'Брайена.

По информации Sky Sports, "Эвертон" уже согласовал с "Лионом" компенсацию за О'Брайена в размере 22 миллионов фунтов.



Ожидается, что уже в этот уикенд 23-летний игрок сборной Ирландии пройдет медобследование в мерсисайдском клубе, после чего подпишет контракт.



О'Брайен присоединился к "Лиону" только прошлым летом, перебравшись из "Кристал Пэлас". Джейк сыграл 27 матчей в Лиге 1, забив четыре гола.