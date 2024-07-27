"Эвертон" близок к покупке Джейка О'Брайена

Джейк О'Брайен "Эвертон" близок к покупке центрального защитника французского "Лиона" Джейка О'Брайена.

По информации Sky Sports, "Эвертон" уже согласовал с "Лионом" компенсацию за О'Брайена в размере 22 миллионов фунтов.

Ожидается, что уже в этот уикенд 23-летний игрок сборной Ирландии пройдет медобследование в мерсисайдском клубе, после чего подпишет контракт.

О'Брайен присоединился к "Лиону" только прошлым летом, перебравшись из "Кристал Пэлас". Джейк сыграл 27 матчей в Лиге 1, забив четыре гола.


Метки Кристал Пэлас, О'Брайен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2024 21:00

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