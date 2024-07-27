Невин предостерег "Челси" от покупки Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Легенда "Челси" Пэт Невин предостерег лондонский клуб от приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Согласно слухам, 26-летний Рэшфорд входит в число игроков, предложения насчет которых "Юнайтед" готов рассмотреть этим летом.

"Челси" как раз ищет усиление передней линии, однако Невин опасается, что Рэшфорд стал бы дорогостоящей ошибкой для "синих".

"Я испытываю страх, когда думаю о переходе Маркуса Рэшфорда в "Челси". Он хороший игрок, но у него возник ряд сложностей в прошлом сезоне, и он не вполне был похож на себя".

"Также тебе бы пришлось заплатить огромную сумму денег за Рэшфорда. "Челси" больше не может позволить себе ошибок в финансовом плане", — приводит слова Невина Football.London.


Метки Манчестер Юнайтед, Невин, Рэшфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2024 19:00

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  1. vinnipooh 27.07.2024 19:20 # vinnipooh
    рэшворд хороший нападающий еслиЧелсикупит его то только выграет

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