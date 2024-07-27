Онана: "Мы поддерживаем Тен Хага на 100 процентов"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что его команда "на 100 процентов" поддерживает своего главного тренера Эрика Тен Хага.
По ходу прошлого сезона было немало моментов, когда возникали сомнения, а сохраняет ли Тен Хаг контроль над командой. Эти сомнения были и у руководства "Юнайтед", но клуб в итоге решил не увольнять Эрика.
Онана находит это решение правильным и уверяет, что все игроки слушаются Тен Хага.
"Я — не тот, кто решает, останется тренер или нет. Разумеется, прошлый сезон получился сложным для нас с Эриком, но мы очень хорошо его завершили, и клуб принял правильное решение".
"Будучи игроком, я могу сказать от лица всех нас, что мы следуем за ним и исполняем инструкции нашего тренера. Мы поддерживаем его на 100 процентов", — сообщил Онана Sky Sports.
27.07.2024 18:00
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И ты сука и твой лысый зозяин и пидор вшивый магир нахуй с клуба
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