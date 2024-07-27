Холанд: "Игроки не могут быть свежи и резки в каждом матче"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд предупредил, что игроки не могут быть свежими и резкими, если им приходится играть по 70 с лишним матчей за сезон.

Этим летом норвежец Холанд смог полноценно отдохнуть — в отличие от многих своих партнеров по "Сити", которые представляли свои сборные на Евро-2024 или Кубке Америки.



По мнению Эрлинга, такая нагрузка запредельна и означает, что игроки не смогут показывать своей лучшей игры в некоторых матчах.



"Все мы видели на Евро, насколько усталыми в целом были игроки. Вы видели уровень игры, вы даже могли видеть по их лицам, насколько они устали от футбола, если так можно выразиться".



"Думаю, так будет и в этом сезоне. Конечно, не вначале, потому что некоторые не получат продолжительного отдыха".



"Думаю, теперь это так устроено. Не думаю, что мы можем быть свежи и резки абсолютно в каждом матче. Думаю, мы можем постараться, но сложно быть свежим и резким, если ты сыграл свыше 70 матчей за год", — цитирует Холанда The Independent.