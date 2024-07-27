Магуайр считает несправедливой критику игры англичан на Евро-2024

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает несправедливой критику игры сборной Англии на Евро-2024.

На протяжении всего своего пути до финала Евро-2024 англичане подвергались критике за невыразительную игру.



По мнению Магуайра, который пропустил турнир в Германии из-за травмы, ожидать фееричного футбола от англичан изначально было нельзя.



"Да, наша игра могла не вызывать восхищения, но это турнирный футбол. Он не такой открытый. Команды гораздо меньше рискуют. Вы не можете позволить себе совершить ошибки, потому что по полной за них поплатитесь. На протяжении турнира было не так много побед с крупным счетом".



"Я просто не понимаю, чего медиа или фанаты ожидали от этой команды. Что мы победим Сербию 4:0 в первом матче и затем победим Данию 3:0? Они правда думали, что это будет словно прогулка в парке?" — сообщил Магуайр BBC.