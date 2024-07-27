Барнс призвал "Ливерпуль" купить Гордона

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс призвал "красных" приобрести нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.

В июне "Ливерпуль" уже пытался заполучить Барнса, надеясь воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей.



На тот момент Гордон, который с детства болеет за "Ливерпуль", находился в расположении сборной Англии на Евро-2024. По слухам, "красным" удалось вскружить голову Энтони.



Тогда сделка не состоялась, а "Ньюкасл" решил свои проблемы с ФФП, продав Эллиотта Андерсона и Янкубу Минте, однако Барнс хочет, чтобы новый наставник "Ливерпуля" Арне Слот вернулся за 23-летним англичанином.



"Нам нравятся доморощенные игроки, а он не только англичанин, но и скаузер. Он энергичен и обладает большой скоростью, он очень динамичен, и даже Юргену Клоппу понравился бы такой игрок".



"Если Арне Слот рассматривает Гордона в качестве варианта, то это было бы замечательно для "Ливерпуля". Интерес к Гордону заставляет меня верить, что "Ливерпуль" будет очень напористой, целеустремленной и прессингующей командой", — цитирует Барнса Daily Mirror.