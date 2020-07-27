Тен Хаг уверен, что Рэшфорд сможет вернуться в свою лучшую форму

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет вернуться в свою лучшую форму в новом сезоне.

После назначения Тен Хаг в "Юнайтед" два года назад Рэшфорд провел лучший сезон в своей карьере, забив 30 голов. Наградой Маркусу стал новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



В прошлом сезоне Рэшфорд был бледной тенью того игрока, отличившись лишь восемь раз, однако Тен Хаг верит, что 26-летний нападающий способен преобразиться — в том числе с помощью Рууда Ван Нистелроя, нового ассистента Эрика.



"Причина, почему Рууд здесь, ясна — он может помочь нападающим, но он умеет гораздо больше. Что касается Рэшфорда, то он лишь сам может изменить свою ситуацию".



"Он способный игрок, он забил так много голов в относительно молодом возрасте, он способен на это. Поэтому я уверен, и я обладают 100-процентной верой в то, что он может делать вещи, как и два года назад", — цитирует Тен Хага Daily Mail.