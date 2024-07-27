Дьюсбери-Холл: "Мареска удивит много людей"

Полузащитник "Челси" Кирнан Дьюсбери-Холл уверен, что его главный тренер Энцо Мареска "удивит много людей" в новом сезоне.

Выиграв титул Чемпионшипа в своем единственном сезоне в "Лестере", Мареска принял предложение "Челси", куда затем привел за собой Дьюсбери-Холла.



Дьюсбери-Холл восхищается работой Марески и чувствует, что итальянский специалист уже наложил свой отпечаток на игру "Челси".



"Тренер был большим катализатором в желании клуба заполучить меня. Я знаю его по "Лестеру" — клубу, который вылетел и имел много проблем. Я увидел, как он может преобразить это, если каждый проникнется его системой".



"Я искренне верю, что за которое время мы сможем стать претендентом минимум на попадание в топ-4 — и даже больше".



"Возможно, многим людям он незнаком, но он соответствует самому, самому высокому уровню. Он удивит много людей".



"Мы делаем это здесь только две или три недели, но у нас уже есть очень быстрые и аккуратные игровые комбинации. И это спустя две недели. Помню, в "Лестере" он сказал, что поначалу у нас могут быть проблемы, но затем станет лучше".



"За первую неделю в "Лестере" я убедился, что он является тренером самого, самого высокого уровня. Я почувствовал себя немного глупо, потому что я думал, что знаю футбол, но он на ежедневной основе учил меня вещам, которые я не знал прежде. Он обладает аурой, он может быть строг, вежлив или мягок — у него есть обе стороны".



"Здесь я получаю такую же обратную связь от парней. Они прониклись этим с первой минуты, и это захватывает дух. Если каждый проникся системой и философией, вы действительно сможете чего-нибудь достичь", — сообщил Дьюсбери-Холл BBC.