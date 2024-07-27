Тен Хаг хочет увеличить глубину состава "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что хочет увеличить глубину состава своей команды.

Этим летом "Юнайтед" совершил уже два качественных приобретения, пригласив защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзее.



Прошлый сезон, омраченный для "Юнайтед" эпидемией травм, научил Тен Хага, что ему нужно по несколько игроков на каждой позиции, и поэтому Эрик надеется на дальнейшее усиление.



"Я хочу, чтобы наш состав был как можно сильнее. Мы уже совершили две очень хорошие покупки, и когда каждый будет в строю, мы будем обладать командой, способной победить любого".



"Но в плане глубины состава нам кое-чего не хватает. Мы знаем это, потому что мы становились уязвимы после травм, и нам нужно избежать этого. Во-первых, нужно получать меньше травм. Во-вторых, наш состав должен быть хорош в плане глубины".



"Конечно, у нас есть мастерство, но нам не хватает глубины состава. Особенно сейчас, потому что это будет сезон, в которому успех будет сопутствовать наиболее подготовленным".



"Мы доказали, что может победить любого. Не один раз — мы сделали это дважды. Но также в других матчах мы были очень близки".



"Наш вызов в том, чтобы делать это стабильно. Нам нужно потрудиться над этим", — цитирует Тен Хага Sky Sports.