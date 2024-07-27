Гвардиола "абсолютно не исключает" продление своего контракта

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "абсолютно не исключает" продление своего контракта.

Гвардиола тренирует "Сити" с лета 2016, и от действующего контракта Хосепа остается один год.



Согласно слухам, на "Этихад" есть большие опасения насчет того, что Гвардиола уйдет после сезона 2024/25, однако Хосеп еще не принял свое решение и вполне допускает, что заключит новую сделку.



"Когда я буду уходить, я скажу, что ухожу, но пока я этого не говорил".



"Посмотрим, что случится, но я абсолютно не исключаю, что продлю свой контракт. Я был бы счастлив остаться, потому что я счастлив быть здесь".



"По сегодняшним меркам девять лет в одном клубе — это целая вечность. Поэтому я хочу быть уверен, что это правильное решение. Не только для меня, но для клуба, для игроков".



"Я хочу быть уверен, что они по-прежнему бегают, как бегали восемь лет, независимо от соревнования. Это то, на что я должен посмотреть".



"Уверен, я не останусь еще на восемь лет! Обновлять игроков и тренеров — это хорошая вещь".



"В то же время мы добились успехов, мы по-прежнему выигрываем титулы Премьер-Лиги, достигаем поздних стадий и играем в турнирах вроде Лиги Чемпионов. Таковы мои ощущения прямо сейчас", — цитирует Гвардиолу The Independent.