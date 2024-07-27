Эдерсон опроверг слухи о недовольстве Ортегой

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон опроверг слухи о том, что его задела похвала в адрес партнера по команде Штефана Ортеги в концовке прошлого сезона.

Ортега, дублер Эдерсона, сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" очередного титула Премьер-Лиги, когда вышел на замену в матче против "Тоттенхэма" 14 мая и совершил потрясающий сейв против Сона Хен Мина.



На днях уважаемое издание The Athletic выпустило материал о том, что та похвала "задела" Эдерсона и подталкивает 30-летнего бразильца к переезду в Саудовскую Аравию. Реакция со стороны первого номера "Сити" не заставила себя ждать.



"Я бы хотел внести ясность в заметку, опубликованную The Athletic вчера, о том, я якобы был недоволен своим коллегой. Это совершенная ложь".



"Тот день, безусловно, был одним из самых сложных дней в моей карьере. Я получил перелом (глазницы), который помешал мне сыграть в концовке сезона и выступить за свою сборную на Кубке Америки".



"В момент травмы моей единственной мыслью было продолжить матч и защищать "Сити" в борьбе за титул, который мы в итоге завоевали. Однако я не смог продолжить игру из-за полученного повреждения, которое полностью блокировало мое поле зрения".



"Я по-прежнему сосредоточен на подготовке к сезону", — гласит заявление Эдерсона.