"Брентфорд" рискует потерять Игоря Тиаго на месяцы

"Брентфорд" опасается, что нападающий Игорь Тиаго пропустит несколько месяцев с травмой колена.

Ранее этим летом "Брентфорд" завершил приобретение Тиаго у бельгийского "Брюгге" за 30 миллионов фунтов, причем главный тренер "чаек" Томас Франк называл Игоря прямой заменой для Айвена Тоуни, от контракта которого остается один год.



Но теперь "Брентфорд" может пересмотреть свои планы по продаже 28-летнего Тоуни, потому что Тиаго получил травму, которая рискует оказаться чрезвычайно серьезной.



Как сообщает Sky Sports, у Тиаго возникли проблемы уже в первом предсезонном матче "Брентфорда" — против "Уимблдона" в минувший четверг.



На предстоящей неделе Тиаго пройдет углубленное медобследование. 23-летний бразилец почти наверняка пропустит старт нового сезона, а срок его восстановления пойдет на недели или даже месяцы.