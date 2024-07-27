Георгсон назначен ассистентом Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" произвел еще одно назначение в свой тренерский штаб, назначив Андреаса Георгсона на роль ассистента Эрика Тен Хага.

Ранее в июле главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хага пригласил себе в ассистенты Рууда Ван Нистелроя и Рене Хаке, а Йелле Тен Рувелаар стал тренером вратарей "красных дьяволов". В то же время Митчелл ван дер Гааг и Бенни Маккарти клуб покинули.



Теперь в штаб Тен Хага влился еще и 42-летний Георгсон, который только в январе стал главным тренером норвежского "Лиллестрема".



Ранее в своей карьере Георгсон поработал в тренерских штабах "Брентфорда", "Арсенала" и "Саутгемптона". Как раз у "святых" шведский специалист познакомился с Джейсоном Уилкоксом, который ранее в этом году стал техническим директором "Юнайтед".



По словам Тен Хага, Георгсон сосредоточится на "индивидуальном развитии" игроков и на "стандартных положениях".