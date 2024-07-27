Георгсон назначен ассистентом Тен Хага

Андреас Георгсон "Манчестер Юнайтед" произвел еще одно назначение в свой тренерский штаб, назначив Андреаса Георгсона на роль ассистента Эрика Тен Хага.

Ранее в июле главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хага пригласил себе в ассистенты Рууда Ван Нистелроя и Рене Хаке, а Йелле Тен Рувелаар стал тренером вратарей "красных дьяволов". В то же время Митчелл ван дер Гааг и Бенни Маккарти клуб покинули.

Теперь в штаб Тен Хага влился еще и 42-летний Георгсон, который только в январе стал главным тренером норвежского "Лиллестрема".

Ранее в своей карьере Георгсон поработал в тренерских штабах "Брентфорда", "Арсенала" и "Саутгемптона". Как раз у "святых" шведский специалист познакомился с Джейсоном Уилкоксом, который ранее в этом году стал техническим директором "Юнайтед".

По словам Тен Хага, Георгсон сосредоточится на "индивидуальном развитии" игроков и на "стандартных положениях".


Метки Георгсон, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2024 08:00

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