"Сити" близок к продаже Коуто в "Боруссию"

"Манчестер Сити" близок к продаже правого защитника Яна Коуто в дортмундскую "Боруссию".

Коуто присоединился к "Сити" еще в 2020 году из бразильской "Коритибы" и четыре последних сезона провел в аренде: три в испанской "Жироне" и один в португальской "Браге".



Коуто так и не дебютировал за "Сити", лишь попав в заявку "горожан" на матч за Суперкубок Англии против "Лестера" в 2021 году, но теперь может принести чемпионам Премьер-Лиги хорошую прибыль.



"Сити" оценивает Коуто в 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов), однако The Athletic ожидает, что "Боруссии" удастся договориться на сумму чуть меньше.



Сделка должна быть согласована в ближайшие дни, после чего 22-летний бразилец отправится в Дортмунд, чтобы уладить оставшиеся формальности.