Новые лица в Премьер-Лиге: Виффер, Гильерме, Гомеш

Летняя трансферная кампания клубов Премьер-Лиги идет полным ходом, и мы возвращаемся к традиционной рубрике с представлением новичков высшего английского дивизиона. Начнем с приобретений середняков — "Брайтона", "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".





Матс Виффер



"Фейеноорд" — "Брайтон", 25.4 млн. фунтов



Хотя сейчас Матс Виффер является игроком "Брайтона", чемпионом Эредивизии и имеет в своем активе несколько трофеев, все могло сложиться для полузащитника совсем по-другому.



Когда в 2022 году он перешел в "Фейеноорд" из команды второго уровня "Эксельсиор", ему пришлось ждать своего часа под руководством Арне Слота, и если бы не удача, Виффер мог бы пойти совсем другим путем.



Голландский футбольный эксперт Ричард Даббельд говорит: "Когда он пришел в "Эксельсиор" в 2020 году, о нем никто не слышал. Однако уже через год он стал одним из самых важных игроков команды".



В зимний перерыв сезона 2022/23 "Фейеноорд" пытался купить у "Твенте" Рамиза Зерруки, потому что Слот нуждался в физически сильном оборонительном полузащитнике. Эта попытка сорвалась в последний день трансферного окна, и менеджеру пришлось довериться Вифферу.



Уже после пяти матчей никто не мог представить себе "Фейеноорд" без Матса Виффера. В том году они стали чемпионами Эредивизии. Это было похоже на решение головоломки. Виффер, Себастьян Шимански и Оркун Кекчю образовали действительно динамичную полузащиту.



Действительно, в своих 54 матчах в Эредивизии Виффер набирал в среднем 2.52 очка за матч. Ни один голландский игрок, за плечами которого не менее 50 игр, не набирал больше очков за всю историю лиги, включая таких легенд, как Йохан Кройф и Кларенс Зеедорф.



Так какого же игрока получит "Брайтон"? Деннис Краненбург, который освещает игры "Фейеноорда" на голландском телеканале Rijnmond, сказал: "Матс — игрок, который никогда не сдается. Он стал недостающим звеном между атакой и обороной "Фейеноорда".



"Его сильные стороны — дух, умение делать перехваты и выигрывать дуэли. Он также хорош в передаче мяча в одно касание и в поиске свободного пространства в игре. То, как он развивался в "Фейеноорде", впечатляет".



Даббельд добавил: "Он может играть в пас, хорошо пасует, всегда находится в нужном месте, чтобы остановить атаку соперника, и очень энергичен — кажется, что он может бегать вечно".



"Если бы он не получил травму в конце прошлого сезона, то, возможно, сыграл бы в каждом матче на Евро-2024, потому что тренер сборной Голландии Рональд Куман является его большим поклонником".



Воспитанник "Твенте", забивший девять голов и отдавший 11 голевых передач в 79 матчах за "Фейеноорд", вошел в десятку лучших по количеству успешных перехватов, проходов, блокированных передач и возвратов мяча Эредивизии.



Теперь предстоит проверить, сможет ли он адаптироваться к суровым условиям Премьер-Лиги. Но, по мнению Даббельда, время, проведенное в работе со Слотом, который теперь является новым менеджером "Ливерпуля", поможет ему в английском первенстве.



"Каждому игроку нужно время. Но поскольку он работал со Слотом, это дает ему преимущество при переходе в Премьер-Лигу. Слот любит интенсивный футбол и команды, которые могут играть в высоком темпе и на высоком уровне", — сказал он. "Я думаю, "Брайтон" — подходящий для него клуб. Чем дольше он будет в "Брайтоне", тем лучше он будет становиться".



Краненбург добавил: "В начале своей карьеры в "Фейеноорде" ему нужно было время, чтобы адаптироваться. Затем он получил свой шанс и ухватился за него обеими руками. Его физическая форма и кондиции улучшились, и он стал одним из ключевых игроков "Фейеноорда". Хотя ему, возможно, придется улучшить свою игру в условиях ограниченного пространства, я уверен, что он сможет сделать то же самое в "Брайтоне".



Луис Гильерме



"Палмейрас" — "Вест Хэм", 25.5 млн. фунтов



18-летний полузащитник Луис Гильерме — большой талант, отмеченный многими экспертами. Так, его включили в рейтинг Next Generation 2023 в The Guardian, где были представлены 60 лучших молодых талантов мирового футбола.



Журналист Тиаго Рабело написал о Луисе Гильерме следующее: "Футбол для Луиса Гильерме — простой вид спорта. Полузащитник с отточенной техникой, скоростью и отличным завершением, он с каждым днем завоевывает все больше поклонников. Один из них — его тренер в "Палмейрасе" Абель Феррейра, двукратный победитель Кубка Либертадорес, который сказал, что Гильерме впечатлил его с первых минут".



"Им восхищаются даже в Японии. "Мы играли на турнире в Японии, и Луис забил более 40 голов", — говорит Жоау Паулу Сампайо, директор молодежного состава "Палмейраса". "Японские игроки боялись его. Но Луиса это не пугает. Он знает, какой у него потенциал. Он очень особенный игрок".



"Гильерме играл в "Палмейрасе" с 2017 года, когда ему было 11 лет, и считается одной из следующих жемчужин в футбольной короне Бразилии, наряду с Эндриком. Некоторые даже считают, что у него будет еще более яркое будущее, чем у его товарища. В "Палмейрасе" уже знают, что в какой-то момент он уйдет, вопрос только в том, когда и в какой клуб".



Как оказалось, клубом, которому посчастливится заполучить Гильерме, стал "Вест Хэм", отдавший "Палмейрасу" за игрока 25.5 млн. фунтов. В "Вест Хэме" возлагают большие надежды на помощь других своих бразильцев в адаптации талантливого игрока.



"Я разговаривал с Эмерсоном", — сказал в своем первом интервью в Британии Луис Гильерме. "Я начал следить за ним в инстаграме, и он связался со мной, предложив поддержку. Поддержка бразильцев очень важна для меня, ведь я молод и должен многому научиться. Это помогает, когда они рядом. Луизао и Пакета тоже. Они будут мне очень помогать каждый день, и я надеюсь многому у них научиться".



Присутствие такого количества дружелюбных товарищей, несомненно, поможет новому игроку "молотков" быстро освоиться, ведь он стремится заявить о себе, как и тот факт, что он берет уроки английского и уже знает язык на базовом уровне.



"Я занимаюсь уже шесть месяцев", — подтвердил он. Пока я знаю не так много слов, но пребывание в "Вест Хэме" и общение с игроками также очень помогут мне быстро выучить язык и говорить свободно, так что это очень важно".



Конечно, если Луису Гильерме только в феврале исполнилось 18 лет, а теперь он переехал за тысячи километров, чтобы жить и работать в стране, которую до прошлой недели не посещал, было бы неправильно ожидать от него слишком многого и слишком рано.



В то же время потенциал, который тинейджер продемонстрировал, выиграв несколько титулов на уровне академии "Палмейраса", где он был частью звездной молодежной команды, и качества, которые он продемонстрировал, пробившись в первую команду и выиграв первенство Бразилии в прошлом сезоне, в сочетании с выдающимися выступлениями за свою сборную на различных возрастных уровнях, не могут не вызывать восторга у болельщиков "Вест Хэма".



Родригу Гомеш



"Брага" — "Вулверхэмптон", 12.7 млн. фунтов



"Вулверхэмптон" продолжает оставаться самой португальской командой Премьер-Лиги и активно работает на португальском трансферном рынке, подписав вингера "Браги" Родригу Гомеша.



21-летний игрок достался "волкам" за относительно небольшую сумму, так как в самой "Браге" проявить себя не смог, а впечатлил скаутов "Вулверхэмптона", когда пребывал в аренде в "Эшториле". В прошлом сезоне ему удалось забить девять голов в 36 матчах, тогда как в "Браге" он отличился всего дважды в 51 игре за три сезона. Очевидно, что игрок смог раскрепоститься в команде, где в него верили больше, и на "Молинью" ему понадобится время на адаптацию.



Традиционно, "волки" покупают португальского игрока "на вырост", и Родригу Гомеш по своему профайлу очень похож на Педру Нету — такой же невысокий, быстрый и юркий игрок, с дриблингом, который может поставить в тупик защитников.



Босс "волков" Гари О'Нил сказал: "Я очень рад — особенно потому, что удалось заполучить игрока так рано. Я думаю, что в трансферные окна очень легко все затянуть и сделать это очень поздно, но с точки зрения состава и планирования на следующий сезон, это действительно важно".



"Родригу — игрок такого того типа, что нам нужен, он провел великолепный сезон, играя на разных позициях, и ему всего 20 лет. Для нашего клуба он — идеальное приобретение. Он молод и обладает потенциалом".



О'Нил добавил: "Он еще не зарекомендовал себя на уровне Премьер-Лиги, но мы точно знаем, что сможем вывести его на этот уровень — мы сможем работать с ним и помогать ему развиваться, доказывая свою состоятельность в самой жесткой лиге в мире".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru