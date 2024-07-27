Райан Сессеньон вернулся в "Фулхэм"

"Фулхэм" объявил о возвращении в клуб вингера Райана Сессеньона. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Сессеньон заключил с "Фулхэмом" контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев после того, как его трудовой договор с "Тоттенхэмом" истек в конце прошлого сезона.



Таким образом, Сессеньон вернулся в свой родной клуб, в котором — вместе со своим братом-близнецом Стивеном — он находился с девяти лет и который он покинул в 2019 году, когда "Фулхэм" продал его в "Тоттенхэм" за 25 миллионов фунтов.



24-летний англичанин сыграл только 57 матчей за "Тоттенхэм" в течение этих пяти лет, на сезон 2020/21 отлучившись в аренду в немецкий "Хоффенхайм".



Добавим, до своего ухода из "Фулхэма" Сесеньон успел сыграть 120 матчей, забив 25 голов и отдав 18 результативных передач.



"Удивительно вернуться. А также эмоциональной. Здесь все начиналось для меня, и вернуться сюда — это удивительное ощущение. Это всегда будет домом для меня. Думаю, так и должно ощущаться возвращение, поэтому я доволен, что это случилось", — сообщил Сессеньон.