Джеймс признал, что скандал с Энцо может стать проблемой для "Челси"

Капитан "Челси" Рис Джеймс признал, что расистский скандал вокруг полузащитника Энцо Фернандеса может повлиять на команду.

В ближайший понедельник Фернандес предстанет перед своими партнерами по "Челси", многие из которых остались оскорблены расистской песней в исполнении Энцо, когда тот праздновал победу на Кубке Америки со сборной Аргентины.



Джеймс признает, что атмосфера в раздевалке может быть нарушена такого рода вещами, но в то же время надеется на благоприятный исход.



"Может ли это повлиять на дух команды? Конечно. Если это не устраивает людей, это может стать проблемой. Этот фактор есть всегда".



"Я не знаю и не буду знать до тех пор, пока не наступит день и мы не соберемся в помещении все вместе. Надеюсь, все разрешится гладко, и мы сможем продолжить подготовку к сезону", — сообщил Джеймс ESPN.