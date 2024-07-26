"Вест Хэм" сосредоточился на Ван-Биссаке

"Вест Хэм" сосредоточился на варианте с защитником "Манчестер Юнайтед" Аароном Ван-Биссакой после сорвавшегося приобретения Нуссаира Мазрауи из "Баварии".

Ранее днем стало известно, что переход Мазрауи в "Вест Хэм" сорвался, хотя "молотобойцы" уже согласовали с "Баварией" размер компенсации за Нуссаира.



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь "Вест Хэм" сосредоточил свое внимание на 26-летнем Ван-Биссаке, хотя ранее пресса сообщала, что Аарон отверг лондонский клуб.



Также сообщается, что "Юнайтед" понизил цену за Ван-Биссаку до 10-15 миллионов фунтов. В ближайшие 48 часов два клуба Премьер-Лиги планируют провести новый раунд переговоров по Аарону.



Мазрауи в свою очередь теперь может перейти в "Юнайтед", чей главный тренер Эрик Тен Хаг знает 26-летнего марокканца по совместной работе в "Аяксе".