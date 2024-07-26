"Саутгемптон" согласовал переходы Велингтона и Жуана
"Саутгемптон" согласовал переходы левого защитника Велингтона и нападающего Жуана из бразильского "Сан-Паулу".
Из официального заявления "Саутгемптона" следует, что 23-летний Велингтон и 22-летний Жуан присоединятся к "святым" в январе, когда истекут их контракты с "Сан-Паулу".
За плечами у Велингтона 150 матчей за "Сан-Паулу", включая победы в финале Кубка Бразилии в 2023 и в поединке за Суперкубок Бразилии в 2024.
А Жуан может похвастать 80 сыгранными за "Сан-Паулу" матчами, в которых он забил восемь голов.
Оба игрока имеют опыт выступлений за сборную Бразилии на юношеских уровнях.
26.07.2024 21:00
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