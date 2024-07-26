Маланг Сарр сменил "Челси" на "Ланс"
Бывший защитник "Челси" Маланг Сарр перешел во французский "Ланс" в качестве свободного агента.
Сарр принадлежал "Челси" после своего перехода из "Ниццы" в 2020 году. Контракт Маланга с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю должен был истечь только следующим летом.
За четыре года на "Стэмфорд Бридж" Сарр сыграл лишь 21 матч за "Челси", также отлучаясь в "Порту" и "Монако" на правах аренды.
В конце концов "Челси" договорился с Сарром о досрочном прекращении контракта, что позволило 25-летнему французу уйти в "Ланс", где он получил трудовой договор до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.
26.07.2024 20:00
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Последние комментарии:
Это же бастард Морского Змея.
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на повышение
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100к в неделю )))
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Челси все в работорговлю играет
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Единственного топ-защитника отпустили бесплатно. Очередной проёб жирного пиндоса боэли. Как же я скучаю по нашему русскому владельцу, братишечки. Будь прокляты хохлы со своим Бэндерой...
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