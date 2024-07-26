Маланг Сарр сменил "Челси" на "Ланс"

Маланг Сарр Бывший защитник "Челси" Маланг Сарр перешел во французский "Ланс" в качестве свободного агента.

Сарр принадлежал "Челси" после своего перехода из "Ниццы" в 2020 году. Контракт Маланга с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю должен был истечь только следующим летом.

За четыре года на "Стэмфорд Бридж" Сарр сыграл лишь 21 матч за "Челси", также отлучаясь в "Порту" и "Монако" на правах аренды.

В конце концов "Челси" договорился с Сарром о досрочном прекращении контракта, что позволило 25-летнему французу уйти в "Ланс", где он получил трудовой договор до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Ланс, Сарр, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 337

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  1. brown-ale 26.07.2024 20:43 # brown-ale
    Это же бастард Морского Змея.

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  2. eakz 26.07.2024 20:29 # eakz
    на повышение

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  3. wengerrrro 26.07.2024 20:17 # wengerrrro
    100к в неделю )))

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  4. closer 26.07.2024 20:10 # closer
    Челси все в работорговлю играет

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  5. thegodmother 26.07.2024 20:07 # thegodmother
    Единственного топ-защитника отпустили бесплатно. Очередной проёб жирного пиндоса боэли. Как же я скучаю по нашему русскому владельцу, братишечки. Будь прокляты хохлы со своим Бэндерой...

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