Маланг Сарр сменил "Челси" на "Ланс"

Бывший защитник "Челси" Маланг Сарр перешел во французский "Ланс" в качестве свободного агента.

Сарр принадлежал "Челси" после своего перехода из "Ниццы" в 2020 году. Контракт Маланга с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю должен был истечь только следующим летом.



За четыре года на "Стэмфорд Бридж" Сарр сыграл лишь 21 матч за "Челси", также отлучаясь в "Порту" и "Монако" на правах аренды.



В конце концов "Челси" договорился с Сарром о досрочном прекращении контракта, что позволило 25-летнему французу уйти в "Ланс", где он получил трудовой договор до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев.