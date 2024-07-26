Мурильо планирует остаться в "Форест" на сезон 2024/25

Защитник Мурильо заявил, что собирается посвятить "Ноттингем Форест" еще один сезон.

"Форест" только год назад приобрел Мурильо у "Коринтианса" за 10 миллионов фунтов. 22-летний бразилец великолепно освоился в Премьер-Лиге и был признан лучшим игроком "лесников" по итогам прошлого сезона.



Ранее этим летом оцениваемого в 60 млн. фунтов Мурильо сватали в большие клубы вроде "Челси", "Тоттенхэма" и "Атлетико", однако защитник планирует задержаться в "Форест".



"Мне нужно регулярное игровое время, и я по-настоящему чувствую, что "Форест" — лучшее место для моей карьеры".



"Если я останусь здесь еще на сезон, это позволит мне обрести зрелость как игроку, и в конце концов я лучше подготовлюсь, если однажды мне предоставится шанс поиграть на другом уровне".



"Конечно, в конце концов я хочу играть в Лиге Чемпионов. Когда я рос, то играл в видеоигры и играл за все эти команды".



"Когда я слышу гимн Лиги Чемпионов перед матчами, это трогает меня, и для меня было бы мечтой сыграть в этом соревновании".



"Но я на 100 процентов сосредоточен на своей работе здесь, и я просто хочу быть как можно лучше. "Форест" — по-своему огромный клуб, и я чувствую себя хорошо здесь", — сообщил Мурильо The Telegraph.