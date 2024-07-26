Магуайр рассказал о "тяжелейшем моменте" в своей карьере

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что концовка прошлого сезона была тяжелейшим моментом в его карьере.

По ходу прошлого сезона 31-летнему Магуайру удалось вернуть доверие наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, однако из-за травмы икроножной мышцы, полученной на тренировке в начале мая, Харри пропустил финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" и не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Магуайр признается, что ему было очень тяжело с этим смириться после многих месяцев упорной работы.

"Это был действительно тяжелый момент в моей карьере. Это был, наверное, тяжелейший момент в моей карьере пока что".

"Весь год я упорно трудился, чтобы оказаться в положении, когда я могу сыграть в этих больших матчах в конце сезона, кубковых финалах и затем отправиться на Евро, чтобы попытаться выиграть турнир со своей сборной".

"Я чувствую, что я — физически и душевно — был в замечательном положении, чтобы сделать это и сыграть на высочайшем уровне, и когда травма отбросила меня назад, то был действительно тяжелый момент для меня", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Евро-2024, Кубок Англии, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2024 18:00

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