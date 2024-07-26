Магуайр рассказал о "тяжелейшем моменте" в своей карьере

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что концовка прошлого сезона была тяжелейшим моментом в его карьере.

По ходу прошлого сезона 31-летнему Магуайру удалось вернуть доверие наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, однако из-за травмы икроножной мышцы, полученной на тренировке в начале мая, Харри пропустил финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" и не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Магуайр признается, что ему было очень тяжело с этим смириться после многих месяцев упорной работы.



"Это был действительно тяжелый момент в моей карьере. Это был, наверное, тяжелейший момент в моей карьере пока что".



"Весь год я упорно трудился, чтобы оказаться в положении, когда я могу сыграть в этих больших матчах в конце сезона, кубковых финалах и затем отправиться на Евро, чтобы попытаться выиграть турнир со своей сборной".



"Я чувствую, что я — физически и душевно — был в замечательном положении, чтобы сделать это и сыграть на высочайшем уровне, и когда травма отбросила меня назад, то был действительно тяжелый момент для меня", — сообщил Магуайр Sky Sports.