Переход Мазрауи в "Вест Хэм" сорвался
Ожидавшийся переход правого защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи в "Вест Хэм" сорвался.
Только накануне стало известно, что "Вест Хэм" согласовал с "Баварией" стоимость Мазрауи в размере 16.4 млн. фунтов, включая бонусы.
Однако договориться с агентом Нуссаира "Вест Хэму" не удалось. Как сообщает Sky Sport Germany, 26-летний игрок сборной Марокко не перейдет к "молотобойцам".
Этим неожиданным поворотом уже пытается воспользоваться "Манчестер Юнайтед", который рассматривает Мазрауи на замену Аарону Ван-Биссаке.
26.07.2024 17:00
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