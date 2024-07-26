Переход Мазрауи в "Вест Хэм" сорвался

Нуссаир Мазрауи Ожидавшийся переход правого защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи в "Вест Хэм" сорвался.

Только накануне стало известно, что "Вест Хэм" согласовал с "Баварией" стоимость Мазрауи в размере 16.4 млн. фунтов, включая бонусы.

Однако договориться с агентом Нуссаира "Вест Хэму" не удалось. Как сообщает Sky Sport Germany, 26-летний игрок сборной Марокко не перейдет к "молотобойцам".

Этим неожиданным поворотом уже пытается воспользоваться "Манчестер Юнайтед", который рассматривает Мазрауи на замену Аарону Ван-Биссаке.


Метки Бавария, Вест Хэм, Мазрауи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2024 17:00

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