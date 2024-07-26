"Эвертон" взял Линдстрема в аренду у "Наполи"
"Эвертон" взял в аренду атакующего полузащитника итальянского "Наполи" Йеспера Линдстрема.
Арендное соглашение по Линдстрему рассчитано на сезон 2024/25 и предусматривает опцию выкупа следующим летом за 18.5 млн. фунтов.
Линдстрем только год назад присоединился к "Наполи", перебравшись из "Айнтрахта". Тогда Йеспер похвастал, что ради перехода в клуб Серии А отказал "Ливерпулю".
24-летний датчанин сыграл 29 матчей за "Наполи" во всех соревнованиях в прошлом сезоне, не совершив ни одного результативного действия в Серии А.
Линдстрем стал уже четвертым приобретением команды Шона Дайча этим летом после Джека Харрисона, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.
26.07.2024 16:00
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