"Эвертон" взял Линдстрема в аренду у "Наполи"

"Эвертон" взял в аренду атакующего полузащитника итальянского "Наполи" Йеспера Линдстрема.

Арендное соглашение по Линдстрему рассчитано на сезон 2024/25 и предусматривает опцию выкупа следующим летом за 18.5 млн. фунтов.



Линдстрем только год назад присоединился к "Наполи", перебравшись из "Айнтрахта". Тогда Йеспер похвастал, что ради перехода в клуб Серии А отказал "Ливерпулю".



24-летний датчанин сыграл 29 матчей за "Наполи" во всех соревнованиях в прошлом сезоне, не совершив ни одного результативного действия в Серии А.



Линдстрем стал уже четвертым приобретением команды Шона Дайча этим летом после Джека Харрисона, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.