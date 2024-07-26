Кертису Джонсу нравится стиль Слота

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс признался, что стиль нового главного тренера Арне Слота нравится ему даже больше, чем при Юргене Клоппе.

Выбирая преемника для Клоппа, "Ливерпуль" хотел обеспечить некоторую преемственность в плане стиля игры, и Джонс признает, что Слот многое заимствует у своего предшественника.



В то же время Джонс чувствует, что при Слоте "Ливерпуль" будет делать больше упор на владение мяча и интенсивный прессинг, и Кертису это нравится.



"Он удивителен. Наверное, я еще не чувствовал себя счастливее в плане того, как стиль игры подходит мне. На тренировках виден четкий план, и он всецело погружен в процесс. Он уделяет большое внимание малым деталям. У него есть определенный стиль игры. Он знает, что потребуется время, потому что здесь произошли большие изменения, но он и его штаб расслаблены насчет этого, потому что они знают, какое мастерство есть в команде".



"Молодому парню всегда бывает тяжело пробиваться в состав команды, и у меня всегда был определенный стиль игры, но мне приходилось адаптироваться и меняться. Это было частью плана, и мне это по зубам. Но сейчас я чувствую, что это больше мне подходит, и я могу больше играть с мячом. Я в восторге".



"Я чувствую, что мой стиль игры — это получать мяч и играть с мячом. Мне комфортно с мячом. Однако я оказывался в команде с игроками мирового уровня, и мне приходилось играть на фланге или впереди. Наши центральные полузащитники всегда много бегали и были дисциплинированными — эти принципы остаются прежними, но центральные полузащитники будут больше сердцем команды".



"Мо Салах всегда будет забивать за нас голы, но нам нужно быть комфортнее и спокойнее как команде при розыгрыше мяча. Не нужно суетиться при атаках. Нам нужно взламывать команды, а когда мы теряем мяч, нужно прессинговать. В прошлом мы суетились при возврате мяча и были слишком прямолинейны: вверх и вниз, вверх и вниз. Теперь мы хотим всегда владеть мячом и совершенно уничтожать соперника", — цитирует Джонса Sky Sports.