Скоулз считает, что МЮ не хватает атакующей мощи

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" не хватает атакующей мощи.

Ранее в июле "Юнайтед" приобрел нападающего Джоуша Зиркзее из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, но 23-летний голландец лишь заменил покинувшего клуб Антони Мартиаля.



Скоулз сомневается, что этого будет достаточно, и вспоминает свои времена, когда "Юнайтед" обладал несколькими классными форвардами, готовыми подменить друг друга.



"Им действительно нужно укрепить эту зону. Слушайте, мне не нравится ссылаться на времена, когда играли мы. Но тогда у нас было трое-четверо центральных нападающих высшего уровня, которые распределяли между собой 80-200 голов (за сезон)".



"Расмус Хейлунд пришел в прошлом году в качестве молодого игрока, и от него требовали играть каждую неделю, но любому нужны передышки. У клуба нет достаточной силы и глубины на этой позиции".



"Они попытались это решить с помощью приглашения Зиркзее. Не знаю, последует ли за ним еще один или двое. Но я думаю, это та зона поля, где "Юнайтед" определенно должен прибавить", — сообщил Скоулз talkSPORT.