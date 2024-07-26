Гвардиола намекнул на продление контракта с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подарил надежду фанатам своего клуба на продление контракта.

Как известно, контракт Гвардиолы истекает следующим летом, и на "Этихад" существуют большие опасения, что сезон 2024/25 станет последним для Хосепа в клубе.



Однако Гвардиола уверяет, что по-прежнему любит свою работу — так же сильно, как и когда брался за нее в 2016 году.



"Если ты любишь, чем занимаешься, то зачем останавливаться? Мне нравится это так же сильно, как и когда они наняли меня, поэтому продолжаем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.