Гвардиола намекнул на продление контракта с "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подарил надежду фанатам своего клуба на продление контракта.

Как известно, контракт Гвардиолы истекает следующим летом, и на "Этихад" существуют большие опасения, что сезон 2024/25 станет последним для Хосепа в клубе.

Однако Гвардиола уверяет, что по-прежнему любит свою работу — так же сильно, как и когда брался за нее в 2016 году.

"Если ты любишь, чем занимаешься, то зачем останавливаться? Мне нравится это так же сильно, как и когда они наняли меня, поэтому продолжаем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.07.2024 13:00

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  1. closer 26.07.2024 13:05 # closer
    Задница этого добряка будет объежжена мощными дубинами других лысых мастодонтов тренерского цеха - Тен Хана и проГлотта

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