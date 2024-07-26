Магуайр: "Я являюсь частью будущего "Юнайтед"
Защитник Харри Магуайр чувствует, что ему отводится роль в планах "Манчестер Юнайтед" на будущее.
На протяжении последних месяцев не утихали слухи, что "Юнайтед" открыт к предложениям по Магуайру, как был открыт прошлым летом.
Но, как и год назад, Магуайр никуда не собирается. 31-летний англичанин даже не чувствует, что его подталкивают к уходу.
"Я хочу быть здесь до тех пор, пока клуб не скажет мне, что я выставлен на продажу или что они больше не хотят видеть меня здесь".
"Судя по всему услышанному и по действиям клуба, я являюсь частью будущего. Настало время напрячься и снова сделать этот клуб успешным, сделать так, чтобы он снова претендовал на большие трофеи. Это то, что требуется в этом клубе", — сообщил Магуайр Sky Sports.
26.07.2024 12:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Ты являешься деньгами, что МЮ за тебя получит
Вот твоё будущее
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Ну да, когда все основные защитники сломаются, а Мартинез точно сломается, то Магуайр будет кстати.
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