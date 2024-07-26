Магуайр: "Я являюсь частью будущего "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр чувствует, что ему отводится роль в планах "Манчестер Юнайтед" на будущее.

На протяжении последних месяцев не утихали слухи, что "Юнайтед" открыт к предложениям по Магуайру, как был открыт прошлым летом.



Но, как и год назад, Магуайр никуда не собирается. 31-летний англичанин даже не чувствует, что его подталкивают к уходу.



"Я хочу быть здесь до тех пор, пока клуб не скажет мне, что я выставлен на продажу или что они больше не хотят видеть меня здесь".



"Судя по всему услышанному и по действиям клуба, я являюсь частью будущего. Настало время напрячься и снова сделать этот клуб успешным, сделать так, чтобы он снова претендовал на большие трофеи. Это то, что требуется в этом клубе", — сообщил Магуайр Sky Sports.