Слот хочет изучить состав "Ливерпуля", прежде чем будет покупать
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что сперва хочет лучше изучить имеющихся игроков, прежде чем будет совершать приобретения.
"Ливерпуль" до сих пор не совершил ни одного приобретения в первую команду после назначения Слота, хотя начало нового сезона уже не за горами.
По словам Слота, ему важно понять, какими игроками он уже обладает, а это сложно, потому что некоторые футболисты еще не вернулись после выступлений за свои сборные на Евро-2024 или Кубке Америки.
"Первая причина заключается в том, что я хочу изучить состав, а это сложно, потому что большинство из игроков еще не здесь. Во-вторых, это связано со сложностью: когда ты унаследовал команду, которая действительно хороша, не так просто найти игроков, которые тех же стандартов или даже выше, а еще они должны быть доступны".
"Думаю, я уже говорил, что первоочередная задача — поработать с этими игроками. Конечно, это недостаток, что многих из них здесь еще нет. Я имею ввиду тех, кто уже связан контрактом".
"Положительный момент — и это как спасательный круг для клуба — здесь в том, что это также дает шанс молодым игрокам. Это идеальный способ посмотреть на них в эти недели, когда они много играют".
"Здесь действительно высокие стандарты в плане приглашения новых игроков, потому что у нас такая хорошая команда и такой хороший состав. Конечно, Ричард (Хьюз), я и другие люди стараемся сделать нас лучше, где это возможно, но это непросто при наличии такого большого количества хороших игроков", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".
26.07.2024 11:00
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