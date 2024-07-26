Пепе: "Фанаты "Арсенала" судили меня по моему ценнику"

Бывший вингер "Арсенала" Николя Пепе пожаловался, что у фанатов лондонского клуба были завышенные ожидания в отношении него.

В недавнем интервью L'Equipe Пепе, купленный "Арсеналом" у "Лилля" за 72 миллиона фунтов пять лет назад, пожаловался на "психологическую травму" и заявил, что фанаты "канониров" были единственными, кто его всегда поддерживал.



Однако теперь от Пепе досталось и болельщикам "Арсенала", которые, как утверждает Николя, ориентировались не на его игру, а на его ценник.



"Это было совершенно не просто. И фанаты не были довольны тем, как я играл. Когда я только перешел, фанаты судили меня не вполне по моей игре, они судили по моему ценнику".



"Но, думаю, я все равно делал замечательные вещи в "Арсенале". Я не жалею о проведенном там времени. Однако моя трансферная сумма была рекордной, которую они когда-либо платили, поэтому от меня ожидали, что я буду забивать в каждом матче", — сообщил Пепе BBC.