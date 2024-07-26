Джонсон призвал "Ливерпуль" подписать Рабьо

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон призвал мерсисайдский клуб пригласить экс-полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

"Ливерпуль" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом, однако Джонсон видит прекрасную возможность для "красных" укрепить свой состав.



Джонсон предлагает "Ливерпулю" рассмотреть 29-летнего Рабьо, чей контракт с "Ювентусом" истек в конце июня. Адриен провел в Турине пять сезонов, куда перебрался из ПСЖ в 2019 году.



"Этот игрок мне нравится, я всегда был его поклонником — особенно сейчас, когда он доступен свободным агентом. Он является игроком самого, самого высокого уровня, и я знаю, что он претендует на определенную зарплату, но в его случае нет трансферной платы".



"Думаю, все равно можно найти решение, которое устроит и его, и клуб. Игроки вроде него нечасто бывают доступны бесплатно, поэтому я верю, что "Ливерпуль" должен сделать все возможное, чтобы подписать его", — сообщил Джонсон Betfred.