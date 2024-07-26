Мадуэке уверен, что Фернандеса нормально примут в раздевалке "Челси"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке заверил, что партнеры по команде нормально примут полузащитника Энцо Фернандеса после расистского скандала.

В ближайший понедельник, 29 июля, Фернандес выйдет из отпуска и воссоединится с партнерами по "Челси", которые проводят предсезонное турне по Соединенным Штатам.



Это произойдет после того, как Энцо навлек на себя шквал критики, исполнив песню расистского характера про сборную Франции, празднуя победу со своей сборной Аргентины на Кубке Америки.



Фернандес уже извинился и публично, и перед игроками "Челси", поэтому Мадуэке убежден, что конфликт исчерпан.



"Это нечто между нами, игроками. Когда Энцо вернется и присоединится к команде, все будет нормально", — приводит слова Мадуэке BBC.