Слот будет удивлен, если "Ливерпуль" так никого и не купит этим летом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что будет удивлен, если его клуб так никого и не купит этим летом.

Из 20 клубов Премьер-Лиги только "Ливерпуль" и "Фулхэм" пока не совершили постоянных приобретений этим летом, но "дачники", по крайней мере, близки к покупке полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу.



"Ливерпуль" же не близок к покупке кого-либо, однако Слот ожидает, что ближе к концу августа новый спортивный директор "красных" Ричард Хьюз проявит себя.



"Когда тебе в наследство достается команда, которая действительно хороша, непросто найти игроков, которые сделают ее еще лучше, потому что такие игроки должны быть еще и доступны. Ричард действительно упорно — и больше меня — трудится над этим. Он держит меня в курсе".



"Если у нас будут какие-либо новости, мы сообщим вам. У нас уже хорошая команда, но это будет сюрприз для всех нас, если мы никого не пригласим. Наверное, это (приобретения) случится в конце окна. Пока что мы просто ждем возвращения своих игроков и ищем правильных, чтобы их приобрести", — цитирует Слота Sky Sports.