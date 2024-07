Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" выдвинул предложение по Дани Ольмо. "Арсенал" обратился насчет Фабиана Руиса. Мохамед Салах все еще может уйти из "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" выдвинул свое предложение о покупке атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Foot Mercato)



"Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника ПСЖ Фабиана Руиса. (Duncan Castles)



"Ливерпуль" уверен, что защитник Трент Александер-Арнольд отвергнет интерес "Реала" и подпишет новый контракт. (talkSPORT)



"Ливерпулю" придется раскошелиться на 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера. (Football Insider)



Нападающий Мохамед Салах все еще может покинуть "Ливерпуль" этим летом, если ему не понравится работать с новым наставником "красных" Арне Слотом. (Give Me Sport)



"Челси" может обменять голкипера Кепу Аррисабалагу на стража ворот "Реала" Андрея Лунина. (AS)



"Фиорентина" обратилась к "Челси" насчет полузащитника Чезаре Казадеи, которого хотят заполучить три-четыре клуба. (Fabrizio Romano)



"Брентфорд" может отказаться от своих планов по продаже нападающего Айвена Тоуни в "Тоттенхэм" или "Вест Хэм" после травмы Игоря Тиаго. (The Sun)



"Астон Вилла" следит за вингером дортмундской "Боруссии" Каримом Адейеми, который также вызывает интерес у "Челси" и "Ювентуса". (Daily Mail)



Вингер "Наполи" Йеспер Линдстрем прошел медобследование в "Эвертоне". (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке крайнего защитника Неко Уильямса. (HITC)



Вингер "Ньюкасла" Мигель Альмирон продвигается в переговорах с неназванным клубом из Саудовской Аравии. (Football Insider)



"Тоттенхэм" близок к покупке 18-летнего южнокорейского вингера Яна Мин-Хека. (BBC)



Другое



Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго получил травму мениска в первом же матче за клуб и теперь пропустит значительное время. (Evening Standard)



"Сити" надеется, что возможная дисквалификация полузащитника Родри за фразу "Гибралтар — испанский" не будет распространена на Лигу Чемпионов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" готов подать в суд на FA, если та пожизненно дисквалифицирует полузащитника Лукаса Пакету за умышленные желтые карточки. (Daily Mail)



Новичок "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро поселился в особняке Мейсона Гринвуда. (The Sun)



Женская команда "Юнайтед" была выселена из Каррингтона, начав предсезонную подготовку в 100 км от тренировочной базы клуба. (Daily Mail)