Защитник Джаррад Брантуэйт не собирается подписывать новый контракт с "Эвертоном", пока "ириски" не повторят предложение по зарплате, которое ему сделал "Манчестер Юнайтед".

Ранее этим летом "Эвертон" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта, причем второе из них составило 50 миллионов фунтов.



"Ириски" дали понять, что хотят за 22-летнего англичанина минимум 70 млн. фунтов, которые "красные дьяволы" заплатить совершенно не готовы.



На "Гудисон Парк" уверены, что смогли отразить интерес "Юнайтед" к Брантуэйту, и теперь хотят наградить Джаррада новым контрактом, отражающим роль молодого защитника в команде Шона Дайча.



Однако Daily Mail стало известно, что "Юнайтед" удалось вскружить голову Брантуэйту, и тот теперь не подпишет новый контракт, если "Эвертон" не пообещает ему зарплату в 160,000 фунтов в неделю, которые ему были готовы платить "дьяволы".



В данный момент у Брантуэйта остается еще три года по действующему контракту с зарплатой в 70,000 фунтов в неделю, и впереди у сторон непростые переговоры.