Мареска не исключает приглашение нового голкипера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не стал исключать приглашение нового голкипера в свою команду.

Накануне стало известно, что "Челси" сделал предложение в 17 миллионов фунтов о покупке голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена.



После ничьей 2:2 против "Рексема" в предсезонном матче Мареска похвалил Роберта Санчеса, который, как ожидается, начнет новый сезон первым номером, но в то же время не стал исключать приход еще одного голкипера.



"Я могу сказать, что Роберт был очень хорош сегодня вечером. Он очень хорош с момента, как мы начали подготовку. Несомненно, голкипер очень, очень важен, учитывая то, как мы хотим играть. Это одна из главных позиций. Я не хочу говорить об игроках, которые являются игроками "Челси", но я очень доволен Робертом".



"Посмотрим, посмотрим (придет ли новый голкипер). В данный момент у нас есть четверо голкиперов. Петрович все еще с нами, но он травмирован. Со временем станет видно. Когда трансферное окно открыто, случиться может всякой с нами и с остальными", — цитирует Мареску The Athletic.